В Ростове создадут Молодёжный парламент при городской Думе

В Ростове создадут первый городской Молодёжный парламент, который будет действовать при Ростовской-на-Дону городской Думе. Об этом стало известно на 7-ом заседании Ростовской-на-Дону городской Думы восьмого созыва.
Эта структура призвана привлекать молодых граждан к разработке молодежной политики, повышать их активность и развивать кадровый потенциал города. Новая структура обеспечит участие молодежи в решении общегородских вопросов. Парламент станет коллегиальным совещательным органом, помогающим в разработке нормативных актов.
«В этом году мы поддержали инициативу по созданию Молодёжного парламента, в который войдут молодые люди от 16 до 35 лет. 40 человек, как и в городской Думе. Молодые, амбициозные люди, с интересными проектами и предложениями. Они будут работать совместно и с администрацией, и с городской Думой, и с Общественной палатой города Ростова-на-Дону. Для молодых людей это является хорошим стартапом для начала политической и общественной жизни. Это уникальная возможность показать и проявить себя, чтобы они были … востребованы и оставались работать в нашем Донском крае, прославлять и трудиться на благо нашего любимого Ростова-на-Дону», — сказала председатель городской Думы Лидия Новосельцева.
По словам Лидии Новосельцевой, для отбора кандидатов в Молодёжный парламент при Ростовской-на-Дону городской Думе была создана доступная и понятная система отбора. Эта важная и ответственная миссия будет возложена на администрации восьми районов донской столицы.
Каждый из претендентов представит и будет защищать свои проекты, а конкурсная комиссия, состоящая из представителей районных администраций, займется отбором достойных ребят, которые будут представлять интересы в Молодёжном парламенте при Ростовской-на-Дону городской Думе.