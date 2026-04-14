В Прикамье с 15 апреля установят весенне-летний пожароопасный сезон

Краевое МЧС сообщило об усилении мер пожарной безопасности на территории Пермского края. На территориях 29 муниципальных образований с 15 апреля установят пожароопасный сезон.
Пожароопасный сезон вводят с момента схода снега до установления дождливого характера погоды осенью. В этот период высок риск возгорания лесов и травы. В это время строго запрещено разводить костры в лесах, жечь сухую траву и мусор.
Нарушение влечет административную и уголовную ответственность. Для физических лиц штраф составит 5−15 тыс. руб., должностных лиц — до 80 тыс. руб. либо до трех лет лишения свободы, для юридических лиц — 1−2 млн руб. или приостановка деятельности до 90 суток.
Пожароопасный сезон введут на территориях: Перми, ЗАТО Звездный, Чайковского, Бардымского, Березовского, Большесосновского, Верещагинского, Добрянского, Еловского, Ильинского, Кишертского, Краснокамского, Куединского, Кунгурского, Лысьвенского, Карагайского, Нытвенского, Октябрьского, Ординского, Оханского, Осинского, Очерского, Пермского, Сивинского, Суксунского, Уинского, Частинского, Чернушинского и Чусовского округов.
При обнаружении пожара необходимо звонить по тел.: «01», «101» и «112».