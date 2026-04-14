Кадровые специалисты тюменской поликлиники освоили навыки медиации

Тренинг по управлению конфликтами включал сессии с психологом и работу с реальными ситуациями.

Источник: Национальные проекты России

Кадровые специалисты поликлиники № 8 Тюмени приняли участие в тренинге по управлению конфликтами, организованном областным Медицинским информационно-аналитическим центром. Обучение провели по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Программа включала теоретические блоки, практические сессии с психологом и работу с реальными кейсами. Участники разыгрывали диалоги врача с пациентом и разрешали споры между сотрудниками, получая мгновенную обратную связь от тренера и коллег.

Как отметила руководитель отдела по управлению персоналом поликлиники № 8 Наталья Шалатонова, тренинг показал, что умение слышать истинную потребность человека за эмоциями является ключом к разрешению любого конфликта в медицине.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.