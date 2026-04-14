В Ростове восстановили освещение на десятках улиц в 2025 году

Такую информацию озвучил глава города Александр Скрябин.

В 2025 году в Ростове восстановили уличное освещение на 38 км световых сетей. По словам главы города Александра Скрябина, особое внимание уделили тем участкам, где освещения не было годами.

Среди обновлённых объектов — улицы Станиславского, Левобережная, Пушкинская, Ворошиловский мост, сквер имени 1-го Пионерского слёта (на Красноармейской) и парк «Левобережный».

Недавно утверждена трёхлетняя программа развития «Горсвета». В этом году в неё вошли первые 30 адресов, но этого, как признают в администрации, недостаточно. В ближайших планах — расширить охват и подключить к освещению внутриквартальные проезды и дворы.

В 2026 году департаменту ЖКХ поручено продолжить совместную работу с «Горсветом» для системного развития уличного освещения по всему городу.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше