В Ростове восстановили освещение на десятках улиц в 2025 году

В 2025 году в Ростове восстановили уличное освещение на 38 км световых сетей. По словам главы города Александра Скрябина, особое внимание уделили тем участкам, где освещения не было годами.
Среди обновлённых объектов — улицы Станиславского, Левобережная, Пушкинская, Ворошиловский мост, сквер имени 1-го Пионерского слёта (на Красноармейской) и парк «Левобережный».
Недавно утверждена трёхлетняя программа развития «Горсвета». В этом году в неё вошли первые 30 адресов, но этого, как признают в администрации, недостаточно. В ближайших планах — расширить охват и подключить к освещению внутриквартальные проезды и дворы.
В 2026 году департаменту ЖКХ поручено продолжить совместную работу с «Горсветом» для системного развития уличного освещения по всему городу.