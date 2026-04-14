В Мининском университете пройдет Единый день открытых дверей

18 и 19 апреля будущие абитуриенты смогут познакомиться с педагогическими специальностями.

Источник: Комсомольская правда

Единый день открытых дверей педагогических вузов пройдет в Мининском университете в Нижнем Новгороде 18 и 19 апреля. В субботу в 10:00 в Точке кипения Мининского университета по адресу площадь Минина, 7 абитуриентов познакомят с программами магистратуры. На следующий день в 11:00 будущих студентов познакомят с программами бакалавриата и специалитета в Технопарке универсальных педагогических компетенций и Кванториуме по адресу улица Челюскинцев, 9.

— Мы не первый год наблюдаем высокий интерес поступающих к направлениям, относящимся к укрупненной группе «Образование и педагогические науки». В рамках этого Дня открытых дверей мы покажем абитуриентам, как меняется профессия учителя, — отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

По словам ректора, сейчас обучение в педагогическом вузе — это не только лекции, но и масса практических занятий. В частности, студенты имеют доступ к передовым научным лабораториям, могут изучать робототехнику и беспилотную авиацию.

В ходе Дня открытых дверей все участники могут познакомиться с деканами факультетов и задать все интересующие вопросы членам приемной комиссии. Здесь же они получат всю информацию о факультетах и профилях подготовки, о возможности проживания в общежитиях и перспективах карьерного роста.

— Гостей мероприятия ждет презентация университета, экскурсия по Технопарку, мастер-классы по VR, управлению БПЛА и робототехнике, участие в интерактивных профессиональных пробах по педагогическим направлениям подготовки и многие другие интерактивы, — рассказали в Мининском университете.

Чтобы посетить мероприятие, нужно сначала зарегистрироваться на сайте вуза. Телефон для справок: +7 (831) 262−26−20.

Реклама. ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина» ИНН 5260001277 mininuniver.ru/

