В Мининском университете пройдет Единый день открытых дверей

Единый день открытых дверей педагогических вузов пройдет в Мининском университете в Нижнем Новгороде 18 и 19 апреля. В субботу в 10:00 в Точке кипения Мининского университета по адресу площадь Минина, 7 абитуриентов познакомят с программами магистратуры. На следующий день в 11:00 будущих студентов познакомят с программами бакалавриата и специалитета в Технопарке универсальных педагогических компетенций и Кванториуме по адресу улица Челюскинцев, 9.
— Мы не первый год наблюдаем высокий интерес поступающих к направлениям, относящимся к укрупненной группе «Образование и педагогические науки». В рамках этого Дня открытых дверей мы покажем абитуриентам, как меняется профессия учителя, — отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.
По словам ректора, сейчас обучение в педагогическом вузе — это не только лекции, но и масса практических занятий. В частности, студенты имеют доступ к передовым научным лабораториям, могут изучать робототехнику и беспилотную авиацию.
В ходе Дня открытых дверей все участники могут познакомиться с деканами факультетов и задать все интересующие вопросы членам приемной комиссии. Здесь же они получат всю информацию о факультетах и профилях подготовки, о возможности проживания в общежитиях и перспективах карьерного роста.
— Гостей мероприятия ждет презентация университета, экскурсия по Технопарку, мастер-классы по VR, управлению БПЛА и робототехнике, участие в интерактивных профессиональных пробах по педагогическим направлениям подготовки и многие другие интерактивы, — рассказали в Мининском университете.
Чтобы посетить мероприятие, нужно сначала зарегистрироваться на сайте вуза. Телефон для справок: +7 (831) 262−26−20.
