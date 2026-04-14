Кадровые изменения произошли в администрации Новочеркасска

Новый советник главы города имеет три высших образования. Более 20 лет он занимал должности на офицерских позициях в Вооруженных силах и органах внутренних дел, в том числе в ГУ МВД России по Ростовской области. Также занимал пост председателя Контрольно-счетной палаты Батайска.