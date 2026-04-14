Кадровые изменения произошли в администрации Новочеркасска

Глава Новочеркасска сообщил о новых кадровых назначениях в администрации.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Новочеркасска произошли кадровые изменения. Об этом сообщил глава города Павел Исаков. Чиновник опубликовал информацию в соцсетях.

Советником главы Новочеркасска назначили Александра Зейдляева. Управленец будет развивать взаимодействие с правоохранительными органами и Минобороны для создания условий для отбора граждан на военную службу.

Новый советник главы города имеет три высших образования. Более 20 лет он занимал должности на офицерских позициях в Вооруженных силах и органах внутренних дел, в том числе в ГУ МВД России по Ростовской области. Также занимал пост председателя Контрольно-счетной палаты Батайска.

Начальником МБУ «Новочеркасская служба эксплуатации» стал Александр Курьянов.

Специалист прошел путь от инженера на предприятиях до руководящих постов в Ростове-на-Дону. В частности, он был главой администрации Ворошиловского района, заместителем главы администрации Ростова-на-Дону, а также руководил «Теплокоммунэнерго».

