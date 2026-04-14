Ветер с порывами до 16 м/с ожидается в Нижегородской области

На Нижегородскую область надвигается непогода. По прогнозу Гидрометцентра, 14 и 15 апреля местами в регионе ожидается усиление северо-восточного ветра с порывами до 16 метров в секунду.
В связи с ухудшением погоды энергетики «Нижновэнерго» перевели свои службы в режим повышенной готовности. К оперативному реагированию на возможные обрывы проводов и аварийные отключения подготовлены 137 бригад — это более 600 специалистов и свыше 300 единиц спецтехники. Под особым наблюдением находятся больницы, школы и другие социально значимые объекты.
В регионе круглосуточно действует оперативный штаб, который отслеживает изменения погоды и держит связь с местными управлениями МЧС и региональными властями. Жителей просят быть внимательными. Если вы заметили оборванный провод линии электропередачи, приближаться к нему нельзя ни в коем случае.