Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветер с порывами до 16 м/с ожидается в Нижегородской области

Энергетики переведены в режим повышенной готовности.

Источник: Комсомольская правда

На Нижегородскую область надвигается непогода. По прогнозу Гидрометцентра, 14 и 15 апреля местами в регионе ожидается усиление северо-восточного ветра с порывами до 16 метров в секунду.

В связи с ухудшением погоды энергетики «Нижновэнерго» перевели свои службы в режим повышенной готовности. К оперативному реагированию на возможные обрывы проводов и аварийные отключения подготовлены 137 бригад — это более 600 специалистов и свыше 300 единиц спецтехники. Под особым наблюдением находятся больницы, школы и другие социально значимые объекты.

В регионе круглосуточно действует оперативный штаб, который отслеживает изменения погоды и держит связь с местными управлениями МЧС и региональными властями. Жителей просят быть внимательными. Если вы заметили оборванный провод линии электропередачи, приближаться к нему нельзя ни в коем случае.