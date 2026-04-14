Движение в центре Нижнего Новгорода ограничат с 16 апреля по 7 мая

Перекрытия затронут площадь Минина, улицы Варварская и Пискунова и набережную Гребного канала.

В Нижнем Новгороде вводится временный запрет на движение транспорта по ряду центральных улиц и набережных. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Первые ограничения вступят в силу на набережной Гребного канала: на участке от Казанского съезда до дома 112А по ул. Слобода Печёры проезд будет закрыт с 9:00 до 14:00 в даты 16, 17, 21, 22, 23 и 24 апреля.

Более масштабные перекрытия запланированы на 1, 3, 5 и 7 мая. С полуночи до 14:00 для транспорта закроют площадь Минина и Пожарского, улицы Варварскую, Минина и Алексеевскую (до ул. Пискунова), а также Зеленский съезд, Широкую улицу и часть Нижне-Волжской набережной. В связи с ограничениями изменятся схемы движения общественного транспорта, проходящего через эти участки.

Специалисты ЦОДД просят водителей заранее убрать автомобили с указанных территорий. Транспортные средства, оставленные в зоне действия ограничений, будут принудительно эвакуированы. Уточнить информацию о перемещенных машинах нижегородцы могут по телефону справочной службы.

Ранее сообщалось, что строительство дублера проспекта Гагарина в Нижнем выполнено почти на 50%.