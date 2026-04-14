Движение в центре Нижнего Новгорода ограничат с 16 апреля по 7 мая

В Нижнем Новгороде вводится временный запрет на движение транспорта по ряду центральных улиц и набережных. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Первые ограничения вступят в силу на набережной Гребного канала: на участке от Казанского съезда до дома 112А по ул. Слобода Печёры проезд будет закрыт с 9:00 до 14:00 в даты 16, 17, 21, 22, 23 и 24 апреля.