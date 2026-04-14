Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NHI: блокада Ормузского пролива американцами контрпродуктивна

Блокада Соединенными Штатами судоходства в Ормузском проливе провоцирует ответные действия Ирана, стимулирует разгон инфляции и рост цен на нефть, пишет индийская газета National Herald India.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Военно-морские силы США в понедельник заблокировали Ормузский пролив, уточнив, что блокада будет применяться ко всем судам, использующим иранские порты. Через несколько минут после этого представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявил, что ограничения, введенные США, «являются незаконными и приравниваются к пиратству». Он предупредил, что, если безопасность иранских портов в Персидском заливе и Оманском море окажется под угрозой, ни один порт в этих водах не останется в безопасности.

NHI предполагает, что эскалация морской блокады повысит вероятность закрытия Красного моря хуситами и лишит мировой рынок еще 12% нефти. Это, в свою очередь, приведет к разгону инфляции в США, хотя Америка не зависит от нефти из Западной Азии.

Американский политолог Джон Миршаймер подчеркнул, что блокада Ормузского пролива Соединенными Штатами «не только не эффективна — она контрпродуктивна».

Он назвал наивной идею о том, что Иран «опустит руки и сдастся».

Почему мы позволили иранской нефти вернуться на мировые рынки? Мы отменили санкции, потому что без иранской нефти мировая экономика могла бы рухнуть. Если хуситы и иранцы перекроют доступ к Красному морю, будут потеряны не только нефть и газ Персидского залива, но и торговля на Красном море.

Джон Миршаймер
американский политолог

По мнению Миршаймера, блокада Красного моря «задушит» мировую экономику и в итоге вынудит администрацию Дональда Трампа уступить.

