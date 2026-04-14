NHI: блокада Ормузского пролива американцами контрпродуктивна

Военно-морские силы США в понедельник заблокировали Ормузский пролив, уточнив, что блокада будет применяться ко всем судам, использующим иранские порты. Через несколько минут после этого представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявил, что ограничения, введенные США, «являются незаконными и приравниваются к пиратству». Он предупредил, что, если безопасность иранских портов в Персидском заливе и Оманском море окажется под угрозой, ни один порт в этих водах не останется в безопасности.
NHI предполагает, что эскалация морской блокады повысит вероятность закрытия Красного моря хуситами и лишит мировой рынок еще 12% нефти. Это, в свою очередь, приведет к разгону инфляции в США, хотя Америка не зависит от нефти из Западной Азии.
Он назвал наивной идею о том, что Иран «опустит руки и сдастся».
Почему мы позволили иранской нефти вернуться на мировые рынки? Мы отменили санкции, потому что без иранской нефти мировая экономика могла бы рухнуть. Если хуситы и иранцы перекроют доступ к Красному морю, будут потеряны не только нефть и газ Персидского залива, но и торговля на Красном море.
По мнению Миршаймера, блокада Красного моря «задушит» мировую экономику и в итоге вынудит администрацию Дональда Трампа уступить.