NHI: блокада Ормузского пролива американцами контрпродуктивна

Военно-морские силы США в понедельник заблокировали Ормузский пролив, уточнив, что блокада будет применяться ко всем судам, использующим иранские порты. Через несколько минут после этого представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявил, что ограничения, введенные США, «являются незаконными и приравниваются к пиратству». Он предупредил, что, если безопасность иранских портов в Персидском заливе и Оманском море окажется под угрозой, ни один порт в этих водах не останется в безопасности.