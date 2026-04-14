В Калининграде перекроют Кленовую аллею для проведения велопробега 26 апреля

В Калининграде перекроют Кленовую аллею для проведения велопробега. Мероприятие состоится в рамках первенства и чемпионата по велосипедному спорту в воскресенье, 26 апреля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.
В этот день перекроют Кленовую аллею, а также улицу Энтузиастов. Движение для всех видов транспорта ограничат с 9:00 до 15:00.
«Ответственность за расстановку знаков и ограждений, перекрытие проезжей части, безопасность пешеходов и транспорта возложена на организатора, МАУ ДО СШ № 8 по велоспорту», — отметили в городской администрации.
Кленовую аллею также перекроют для проведения велопробега в субботу, 18 апреля. Мероприятие состоится в рамках Кубка России по триатлону. Движение для всех видов транспорта ограничат с 7:00 до 21:00.