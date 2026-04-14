В Петербурге создают звукоустойчивый композитный материал для вагонов

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разрабатывают композиционный материал на основе пеноалюминия с повышенными вибро- и звукозащитными свойствами при низкой плотности. Работа ведется при поддержке федеральной программы «Приоритет 2030» нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.
Такие композиты могут применяться в обшивке высокоскоростных поездов, снижая вес конструкции и повышая комфорт пассажиров, а также в легкобронированной технике для защиты экипажа. Пеноалюминий — легкий пористый материал, не тонущий в воде и способный гасить энергию удара. Для усиления его прочности исследователи создают сэндвич-панели, снаружи которых с двух сторон размещаются прочные листы стали или алюминия, а в середине — вспененная часть.
Сейчас ученые решают задачу прочного соединения пеноматериала с металлической оболочкой, чему препятствует оксидная пленка на поверхности алюминия. В перспективе разработка будет распространена на композиты с медью, титаном и их сплавами для использования в авиакосмической промышленности.
