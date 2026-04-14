Аллергикам приготовиться: Волгоградскую область захватывает пыльца березы

— Лечение обязательно должен назначить врач. Оно, по возможности, должно включать элиминационные мероприятия (исключение контакта с виновным и родственными аллергенами), фармакотерапию, в некоторых случаях — аллерген-специфическую иммунотерапию. Очень важно обсудить с врачом тактику при ухудшении состояния, навыки самопомощи, модификацию образа жизни. Элиминационные мероприятия при поллинозе могут включать выезд в другую местность на время пыления значимых растений, отказ от фитопрепаратов и фитокосметики, гипоаллергенную диету с исключением растительных продуктов, имеющих перекрестные связи с соответствующей пыльцой, — комментировала корреспондентам ИА «Высота 102» заведующая кафедрой иммунологии и аллергологии ВолгГМУ Элеонора Белан.