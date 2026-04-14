В Тюмени прошел региональный финал олимпиады по предпринимательству

В соревнованиях приняли участие 15 сильнейших команд Уральского федерального округа, представивших бизнес-проекты в сферах искусственного интеллекта, профориентации и автоматизации. Победителем стала команда «Темка» с AI-системой мониторинга безопасности «СпецКонтроль». Второе место занял проект «Экогид» команды «Три Ботанические Феи», третье — система «Контроль+» от коллектива «Акулы переговорной». Специальную номинацию от Сбера завоевал проект «Компас будущего» команды «Манго-маракуйя». Победители получат до 10 дополнительных баллов при поступлении в более чем 50 вузов страны.