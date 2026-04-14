В Тюмени прошел региональный финал олимпиады по предпринимательству

Третий региональный финал Всероссийской олимпиады школьников по предпринимательству прошел 10 апреля на площадке Тюменского государственного университета, сообщили в областном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. Олимпиада проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
В соревнованиях приняли участие 15 сильнейших команд Уральского федерального округа, представивших бизнес-проекты в сферах искусственного интеллекта, профориентации и автоматизации. Победителем стала команда «Темка» с AI-системой мониторинга безопасности «СпецКонтроль». Второе место занял проект «Экогид» команды «Три Ботанические Феи», третье — система «Контроль+» от коллектива «Акулы переговорной». Специальную номинацию от Сбера завоевал проект «Компас будущего» команды «Манго-маракуйя». Победители получат до 10 дополнительных баллов при поступлении в более чем 50 вузов страны.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.