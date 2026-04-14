Волейболистки из Калужской области завоевали серебро на чемпионате России

Чемпионат России по спорту глухих среди женских волейбольных команд прошел в Калуге со 2 по 8 апреля, сообщили в Министерстве спорта Калужской области. Проведение турнира соответствует целям государственной программы «Спорт России».
Соревнования прошли во Дворце спорта «Центральный». За победу боролись шесть команд из Санкт-Петербурга, Воронежа, Московской, Калужской и Новосибирской областей, а также Красноярского края. Калужский регион представляли спортсменки спортивно-адаптивной школы «Эверест» и физкультурно-спортивного центра «Лидер».
В финале спортсменки Калужской области уступили команде Московской области со счетом 1:3, завоевав серебряные медали. Третье место заняли представительницы Новосибирской области.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.