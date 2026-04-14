Ромком «Вот это драма!» с Паттинсоном и Зендеей вышел в российский прокат

Уже после выхода «Вот это драма!» стало известно, что в 2012 году (за пять лет до полнометражного дебюта) Боргли опубликовал в норвежском лайфстайл-журнале D2 колонку, в которой рассказал о своем недавнем романе с 16-летней школьницей. Самому режиссеру тогда было 27. В тексте Боргли, оправдывая свой поступок, ссылался на фильм «Манхэттен» (об отношениях 42-летнего мужчины и 17-летней девушки) и писал, что в этом вопросе «предпочитает прислушиваться к Вуди [Аллену], а не к своим друзьям». Это откровенно безумное заявление (про Аллена все было ежу понятно задолго до 2012 года) снабжает крайне неприятным контекстом рассуждения Боргли на тему общественного порицания, которые перетекают из одного его фильма в другой. А также помещает кинематографиста совсем не на ту сторону злополучного застолья с участием Зендеи, Паттинсона, Мамуду Ати и Аланы Хаим (которая переигрывает всех перечисленных — редкого персонажа ненавидишь с такой страстью), где ему, очевидно, самому хотелось бы себя видеть.