В Волгоградской области стартовал чемпионат «Абилимпикс»

Чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» для людей с ограниченными возможностями здоровья стартовал в Волгоградской области, сообщили в комитете образования и науки региона. Соревнования проводятся при еоддержке федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».
С 13 по 17 апреля 325 участников — школьники, студенты и молодые специалисты — продемонстрируют навыки в 47 компетенциях, включая 15 новых. Среди них — жестовое искусство, фармация, оператор БПЛА и зубной техник.
Впервые в чемпионате участвуют ветераны СВО: на базе Волжского политехнического техникума они покажут знания устройства беспилотников и выполнят практическое пилотирование. Конкурсные площадки оборудованы в 18 образовательных организациях, включая Волгоградский медицинский университет.
«Детский Абилимпикс» объединит 40 воспитанников дошкольных учреждений. Также пройдет «Фестиваль возможностей» для ребят с тяжелыми нарушениями здоровья. Запланирована обширная деловая программа: круглые столы, мастер-классы и ярмарка вакансий. Победители представят регион на федеральном этапе.
