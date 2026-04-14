Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области стартовал чемпионат «Абилимпикс»

Навыки в 47 компетенциях продемонстрируют 325 участников.

Источник: Национальные проекты России

Чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» для людей с ограниченными возможностями здоровья стартовал в Волгоградской области, сообщили в комитете образования и науки региона. Соревнования проводятся при еоддержке федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».

С 13 по 17 апреля 325 участников — школьники, студенты и молодые специалисты — продемонстрируют навыки в 47 компетенциях, включая 15 новых. Среди них — жестовое искусство, фармация, оператор БПЛА и зубной техник.

Впервые в чемпионате участвуют ветераны СВО: на базе Волжского политехнического техникума они покажут знания устройства беспилотников и выполнят практическое пилотирование. Конкурсные площадки оборудованы в 18 образовательных организациях, включая Волгоградский медицинский университет.

«Детский Абилимпикс» объединит 40 воспитанников дошкольных учреждений. Также пройдет «Фестиваль возможностей» для ребят с тяжелыми нарушениями здоровья. Запланирована обширная деловая программа: круглые столы, мастер-классы и ярмарка вакансий. Победители представят регион на федеральном этапе.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

