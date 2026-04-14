Кузнецов рассказал, как родилась должность «архитектор будущего» в ВЭБ.РФ

Бывший главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал Радио РБК, что должность «архитектора будущего» в ВЭБ.РФ родилась после разговора с председателем госкорпорации Игорем Шуваловым.
Со слов Кузнецова, во время обсуждения речь шла о том, как влиять на развитие городской среды в масштабах всей страны. Идея заключалась в необходимости спроецировать «видение будущего» и продвигать его в образовательном процессе и конкретных проектах.
«В этом направлении родилась мысль, название должности: архитектор будущего. Для меня это тоже новая история. Надеюсь, что это оправдает доверие и что мы будем делать, придумывать, сочинять и внедрять в проекты. Оно реально будет про такое наше прекрасное общее градостроительное будущее. То будущее, в которое мы хотим все попасть», — сказал он.
При этом Кузнецов подчеркнул, что работа в ВЭБ.РФ для него — это новая среда, поскольку прежде в правительстве Москвы он занимался проектированием, а работа в корпорации подразумевает «подход к городской среде чуть-чуть с другого фланга». Кузнецов добавил, что для этого он планирует освоить новые компетенции.
«Мне всегда нравится, я готов развиваться в разных направлениях. Поэтому, да, это для меня, в общем, новая среда и новые задачи. Но, честно говоря, очень интересно. Я как-то с энтузиазмом и с оптимизмом вообще смотрю на все это вот это предстоящее», — пояснил Кузнецов.
О том, что Кузнецов присоединился к команде ВЭБ.РФ, РБК ранее рассказали в пресс-службе корпорации. Бывший главный архитектор Москвы займет не только должность «архитектора будущего», но и управляющего партнера в КБ «Стрелка». Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил, что опыт работы Кузнецова в правительстве Москвы, а именно компетенции в области архитектуры и градостроительства, будут усиливать направления ВЭБа, связанные с современным городским развитием, мастер-планированием, реализацией проектов в сфере недвижимости и деятельностью КБ «Стрелка».
Кузнецов занимал пост главного архитектора столицы с 2012 года. Под его кураторством были реализованы масштабные проекты, такие как парк «Зарядье», реконструкция стадиона «Лужники» к чемпионату мира по футболу 2018 года, Дворец художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, кластер «Ломоносов» и новый кампус МГТУ имени Н. Э. Баумана. Под его руководством также была запущена программа благоустройства набережных Москвы-реки и разработаны архитектурные решения для новых небоскребов «Москва-Сити».
