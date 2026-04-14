В городе Кингисеппе в Ленобласти прошел турнир по водному поло

Турнир по водному поло на призы олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР Сергея Котенко прошел в городе Кингисеппе Ленинградской области, сообщили в региональном центре спортивной подготовки по водным видам спорта. Соревнования организованы в ходе государственной программы «Спорт России».
Победу одержала команда «Ямбург-1» из Кингисеппа. Второе место занял «Кинеф-1» из города Кириши, третье — «ШЛЛ-2» из Санкт-Петербурга. Лучшим игроком турнира признан Владимир Руцкий («Кинеф-1»), лучшим бомбардиром — Артем Филиппов («Ямбург-1»), забивший 21 гол. Самой юной участницей стала Алина Седова 2016 года рождения.
Награждение победителей и призеров провел лично Сергей Котенко. Все участники получили памятные медальоны.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.