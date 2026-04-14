Житель Краснознаменска избил сожительницу табуретом за то, что она разбудила его

В Калининградской области возбудили уголовное дело против 44-летнего мужчины по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Всё случилось после того, как 45-летняя сожительница подозреваемого вернулась с кооператива и не смогла попасть в квартиру. Она разбудила мужчину, чтобы он открыл дверь.
Реакция возлюбленного оказалась жестокой. Сначала он начал бить женщину руками, а затем несколько раз ударил её деревянным табуретом. После экзекуции мужчина лёг спать. Пострадавшая самостоятельно добралась до больницы, где её госпитализировали.
Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом рёбер, а также закрытый перелом челюсти и ножественные ушибы и ссадины.
Фигуранту уголовного дела грозит реальный срок.