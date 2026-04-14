Колумбия одобрила усыпление 80 бегемотов — потомков животных Эскобара

Власти Колумбии одобрили решение усыпить 80 бегемотов — потомков животных, завезенных в 1980-е годы наркобароном Пабло Эскобаром. Об этом сообщило Министерство экологии страны.
Решение приняли, поскольку бегемоты одичали и вытеснили местные виды животных. Кроме того, они угрожают местному населению и негативно влияют на качество воды. Их популяция, составляющая сейчас порядка 200 особей, может увеличиться до 1 тыс. к 2035 году.
«Для сокращения популяции бегемотов у нас есть два способа: переселение и усыпление», — прокомментировала ситуацию министр окружающей среды Колумбии Ирене Велес Торрес. По ее словам, переселение сейчас невозможно, поэтому власти прибегнут к сокращению численности животных.
Точных сроков усыпления власти не назвали. На программу выделили 7,2 млрд песо (около $2 млн).
Как отмечает газета The Guardian, Колумбия — единственная страна за пределами Африки, где бегемоты встречаются в дикой природе. Все они — исключительно потомки животных, ввезенных на ранчо Эскобара для обустройства зоопарка. Помимо одного самца и трех самок бегемота, туда свозили страусов, жирафов, слонов и носорогов. В резиденцию наркобарона «Асьенда Наполес» водили школьников на экскурсии.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.