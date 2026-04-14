Колумбия одобрила усыпление 80 бегемотов — потомков животных Эскобара

Как отмечает газета The Guardian, Колумбия — единственная страна за пределами Африки, где бегемоты встречаются в дикой природе. Все они — исключительно потомки животных, ввезенных на ранчо Эскобара для обустройства зоопарка. Помимо одного самца и трех самок бегемота, туда свозили страусов, жирафов, слонов и носорогов. В резиденцию наркобарона «Асьенда Наполес» водили школьников на экскурсии.