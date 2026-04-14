В центре Москвы начали строить новый корпус НИИ Склифосовского

На Большой Сухаревской площади в Москве начали устраивать фундамент нового корпуса НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Об этом сообщил в своем канале в Max мэр Москвы Сергей Собянин.
Здание расположится позади главного корпуса, который выходит на Садовое кольцо. «Площадь нового комплекса Склифа превысит 150 тыс. кв. м. Он будет оснащен новейшим медицинским оборудованием, включая гамма- и киберножи в Центре радиохирургии», — рассказал градоначальник.
«В комплекс войдут пять взаимосвязанных блоков. Два из них — лечебно-диагностические корпуса — будут архитектурными доминантами, гармонично сочетающимися с историческим зданием XIX века. На прилегающей территории проведем комплексное благоустройство», — говорится в сообщении.
«Для сокращения сроков земляные и монолитные работы будут идти параллельно. Впервые при возведении медицинского объекта применили метод “стена в грунте”, когда делается монолитная подземная стена без разработки открытого котлована. Способ хорошо зарекомендовал себя на стройке метро — в стесненных городских условиях, при обилии подземных вод», — заявил мэр.
Среди других передовых строительных решений — использование дистанционно управляемого башенного крана, добавил Собянин. Закончить строительство планируется в 2028 году.