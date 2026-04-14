Старшеклассники из Дзержинска посетили Законодательное Собрание

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин провел встречу с учащимися старших классов из Дзержинска. Об этом спикер регионального парламента сообщил в своем MAX-канале.
«Многие собираются учиться в Москве, Питере. А вот жить и работать хотят в Дзержинске. И уже сейчас интересуются, на какие предприятия стоит обратить внимание. В городе химиков появляются новые производства. Рассказал о “Кулибине”, который становится мощнейшим центром химии и машиностроения. Договорились, что подготовлю для них перечень предприятий, которые начнут работать как раз тогда, когда ребята будут оканчивать вузы», — говорится в сообщении.
Люлин отметил, что молодежь растёт активная, смелая, думающая, и с ней интересно дискутировать. Также он поблагодарил педагогов за отличное воспитание подрастающего поколения.
«Верю, что из ребят вырастут люди, которым можно будет доверить регион и страну», — резюмировал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области.
Ранее региональный парламент посетили старшеклассники из школы № 118 Нижнего Новгорода.