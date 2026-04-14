Старшеклассники из Дзержинска посетили Законодательное Собрание

«Многие собираются учиться в Москве, Питере. А вот жить и работать хотят в Дзержинске. И уже сейчас интересуются, на какие предприятия стоит обратить внимание. В городе химиков появляются новые производства. Рассказал о “Кулибине”, который становится мощнейшим центром химии и машиностроения. Договорились, что подготовлю для них перечень предприятий, которые начнут работать как раз тогда, когда ребята будут оканчивать вузы», — говорится в сообщении.