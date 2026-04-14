В Крыму подвели итоги акселератора «Мой бизнес. Студенты»

Образовательный проект акселератора «Мой бизнес. Студенты», в котором приняли участие более 150 студентов, завершился в Республике Крым, сообщили в Романовском колледже индустрии гостеприимства. Мероприятие реализуется центром «Мой бизнес», который действует при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Участники прошли полный цикл создания бизнес-проекта — от генерации идей до разработки бизнес-плана. Студенты работали с наставниками, осваивали маркетинг, финансы и навыки презентации, а затем представили свои проекты экспертному жюри в финальной «битве идей».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.