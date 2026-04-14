Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму подвели итоги акселератора «Мой бизнес. Студенты»

В нем приняли участие более 150 человек.

Источник: Национальные проекты России

Образовательный проект акселератора «Мой бизнес. Студенты», в котором приняли участие более 150 студентов, завершился в Республике Крым, сообщили в Романовском колледже индустрии гостеприимства. Мероприятие реализуется центром «Мой бизнес», который действует при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Участники прошли полный цикл создания бизнес-проекта — от генерации идей до разработки бизнес-плана. Студенты работали с наставниками, осваивали маркетинг, финансы и навыки презентации, а затем представили свои проекты экспертному жюри в финальной «битве идей».

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
