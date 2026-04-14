Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде на улице Театральной перенесут остановку загородных маршрутов

Автобусы будут останавливаться напротив сквера у фонтана.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде на улице Театральной перенесут остановку загородных автобусов. В период с 15 по 25 апреля остановка сместится ближе к фонтану в сквере Шиллера из-за ремонта тротуара. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.

Таким образом, остановка маршрутов № 105, 106, 107 будет совмещена с остановкой городских маршрутов, где проходят автобусы № 5, 8, 24, 36, 72 и троллейбусы № 2.

Автобусы-экспрессы № 205э и 207э в этом месте останавливаться не будут, посадка — только на остановке «ТЦ “Маяк”.