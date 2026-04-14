В Калининграде на улице Театральной перенесут остановку загородных маршрутов

В Калининграде на улице Театральной перенесут остановку загородных автобусов. В период с 15 по 25 апреля остановка сместится ближе к фонтану в сквере Шиллера из-за ремонта тротуара. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.
Таким образом, остановка маршрутов № 105, 106, 107 будет совмещена с остановкой городских маршрутов, где проходят автобусы № 5, 8, 24, 36, 72 и троллейбусы № 2.
Автобусы-экспрессы № 205э и 207э в этом месте останавливаться не будут, посадка — только на остановке «ТЦ “Маяк”.