В Минпросвещения рассказали, нужно ли возвращать в школы дежурства

Дежурства и уборка в школах являются частью трудового воспитания и общественно полезного труда, сообщили в Министерстве просвещения.
В ведомстве отметили, что в 2023 году был принят закон, согласно которому школьники обязаны принимать участие в общественно полезном труде. Трудовое воспитание также закреплено в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) и федеральных образовательных программах (ФОП) — от начальной до старшей школы.
«Этот опыт был характерен для советской школы: он помогал формировать трудолюбие и ответственность за результаты собственного труда и труда других людей», — пояснили в Минпросвещения.
В министерстве подчеркнули, что трудовое воспитание позволяет не только приобщить к труду школьников, но и формировать у них уважение к трудящимся и к порядку.
Однако, несмотря на обязательный порядок, в ведомстве напомнили о ряде ограничений. Среди них — возраст, уровень физической подготовки, опыт работы и особенности общения ребенка со сверстниками и взрослыми.
Ранее член Общественной палаты России Ольга Павлова в интервью ТАСС заявила о необходимости вернуть в школы дежурства по классу и уборку кабинетов без согласия родителей. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов отметил, что действующее законодательство уже позволяет привлекать учащихся к общественно полезному труду.
