Роман Иванов отметил рост налоговых поступлений в бюджет Волгоградской области

Контрольная работа налоговых органов региона строится на риск-ориентированном подходе и на побуждении к исключению применения налогоплательщиками схем уклонения от уплаты налогов и самостоятельному уточнению своих обязательств. В 2025 году волгоградцами было представлено почти 13 тыс. уточненных налоговых деклараций — в бюджеты всех уровней дополнительно перечислено более 2 млрд рублей, что на 6,6% больше 2024 года.