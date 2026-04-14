В сквере Тюмени прошел субботник в ходе экологического фестиваля

Субботник городского экологического фестиваля «Чистый город — общее дело» состоялся в Тюмени в сквере имени героя СВО Александра Иванчикова. Участие жителей в создании комфортной среды соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
В уборке приняли участие депутат Тюменской городской думы Александр Сукаченко, учащиеся школы № 15, сотрудники городских служб, а также отец героя — Александр Васильевич Иванчиков. Он рассказал о жизни и подвиге сына — гвардии капитана морской пехоты, выпускника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Александр Иванчиков героически погиб 24 июня 2022 года, выполняя воинский долг, и посмертно награжден орденом Мужества.
Депутат Александр Сукаченко показал участникам современное обмундирование и рассказал о применении дронов в зоне СВО. После памятной части все приступили к уборке территории сквера.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.