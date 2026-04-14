Школьники Москвы завоевали более 1000 дипломов на всероссийской олимпиаде

Сборная Москвы завоевала 1211 дипломов победителей и призеров на финалах Всероссийской олимпиады школьников по 13 предметам, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Подготовку сборных обеспечивает центр педагогического мастерства в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
Результаты включают соревнования по биологии, информатике, обществознанию, труду, физике, химии, экологии, экономике, русскому и нескольким иностранным языкам. В этот раз ученики завоевали на 106 наград больше, чем в прошлом году по тем же дисциплинам.
Наибольшее количество дипломов — 303 — принесла олимпиада по информатике, где в этом году школьники могли выбрать один из четырех профилей: программирование, информационную безопасность, робототехнику или искусственный интеллект. Всего в текущем сезоне в финале выступают более трех тысяч москвичей, итоги по оставшимся 11 предметам станут известны 3 мая.
Победители и призеры финала получают право поступить в любой российский вуз без экзаменов на профильные направления. Отметим, что в 2025 году юные москвичи завоевали 1863 диплома, что на 40% больше, чем годом ранее.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.