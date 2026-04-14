На Дону завершается отопительный сезон, в северных районах это произойдет позднее

Отопительный сезон 2025−2026 годов на Дону подходит к концу. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.
В Куйбышевском районе тепло уже отключили, сейчас его подача завершается в Ростове, Волгодонске, Таганроге, Аксайском, Родионово-Несветайском и Константиновском районах. Также частично отопительный сезон закончен в Боковском, Верхнедонском, Матвеево-Курганском и Морозовском районах.
В ближайшие дни отключение тепла продолжится и в других муниципалитетах. В северных районах решение об окончании отопительного сезона будут принимать местные власти в зависимости от погоды. В правительстве региона напомнили, что для этого среднесуточная температура воздуха должна быть выше +8 в течение пяти дней.
