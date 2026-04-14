Детский этно-ансамбль «Карлыгач» представит Татарстан на фольклориаде

Образцовый детский этно-музыкальный коллектив «Карлыгач» из Альметьевска Республики Татарстан примет участие в III Всероссийской детской фольклориаде. Мероприятие соответствует целям национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в региональном министерстве культуры.
Фольклориада пройдет с 23 по 27 июня 2026 года в Уфе. В столицу Башкортостана съедутся более 1 тыс. участников из 80 регионов: 78 творческих коллективов и 8 солистов в возрасте от 10 до 18 лет. Они представят народное творчество в номинациях «Народная песня», «Народный танец», «Народные инструменты» и «Традиционная культура».
Для гостей Уфы запланированы выставка, «Хоровод дружбы», парад по улице Ленина и концерты в общественных пространствах. Отметим, что первая фольклориада прошла в 2022 году в Чувашии, вторая — в 2024 году в Татарстане.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.