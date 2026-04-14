Детский этно-ансамбль «Карлыгач» представит Татарстан на фольклориаде

Фольклориада пройдет с 23 по 27 июня 2026 года в Уфе. В столицу Башкортостана съедутся более 1 тыс. участников из 80 регионов: 78 творческих коллективов и 8 солистов в возрасте от 10 до 18 лет. Они представят народное творчество в номинациях «Народная песня», «Народный танец», «Народные инструменты» и «Традиционная культура».