Путин назначил Львову-Белову главой Фонда защиты детей

Российский президент Владимир Путин назначил детского омбудсмена Марию Львову-Белову председателем Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». Указ главы государства опубликован на портале правовой информации и вступил в силу с момента подписания.
Общественно-государственная организация «Фонд защиты детей» была создана в октябре 2020 года в соответствии с указом президента. Согласно документу, учредителем фонда от имени государства является Минпросвещения.
