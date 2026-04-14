Калининградские эксперты рассказали, как синий свет от экрана влияет на сон

Привычка проводить время в телефоне перед сном только кажется безобидной. На самом деле исходящий от экрана свет вредит отдыху, рассказал Центр общественного здоровья Калининградской области в разговоре с MK.Ru.
Во-первых, мозг не посылает сигнал ко сну. Синий свет активирует специальные клетки сетчатки, которые подавляют выработку мелатонина, то есть гормона сна. Из-за этого процесс засыпания задерживается на 30−60 минут. Яркость экрана и его близкое расположение к глазам усиливают негативный эффект. Например, два часа использования гаджета с максимальной яркостью перед сном снижают уровень мелатонина на 20−25%.
Во-вторых, сбиваются циркадные ритмы. Это так называемые внутренние часы организма, которые регулируют чередование сна и бодрствования. Однако как раз синий свет их сбивает, и начинаются проблемы с засыпанием, а сон становится поверхностным и невосстанавливающим.
В-третьих, формируются долгосрочные последствия. Постоянное влияние синего света, нарушающего сон, вредит всему организму. Недостаток мелатонина и сбой ритмов сказывается на обмене веществ, аппетите, психоэмоциональном состоянии. Также замедляются процессы восстановления. Со временем это может привести к набору веса, снижению иммунитета и депрессии.
Центр общественного здоровья рекомендует стараться не использовать любые экраны за 1−2 часа до сна, включать на устройствах «ночной режим», который уменьшает долю синего света. Кроме того, в спальне надо создать «зону без гаджетов», то есть не брать туда телефон и планшет.
Соблюдение этих правил поможет улучшить качество сна и общее самочувствие. Главное запомнить, что лучшее для организма перед сном — книга и тишина.