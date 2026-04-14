В крымском поселке Айкаван проложат более 18 километров водопровода

Ввести объект в эксплуатацию намерены в конце 2026 года.

Источник: Национальные проекты России

Работы по устройству сетей водоснабжения общей протяженностью 18 460 м начались в поселке Айкаван Республики Крым. Проект реализуется в ходе национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Симферопольского района.

В настоящее время ведутся работы по разработке траншей, укладке и пайке труб, устройству железобетонных колодцев. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию намечены на конец 2026 года. Реализация проекта позволит обеспечить людей качественным и бесперебойным холодным водоснабжением, что создаст более комфортные условия для проживания.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше