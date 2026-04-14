В крымском поселке Айкаван проложат более 18 километров водопровода

Работы по устройству сетей водоснабжения общей протяженностью 18 460 м начались в поселке Айкаван Республики Крым. Проект реализуется в ходе национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Симферопольского района.
В настоящее время ведутся работы по разработке траншей, укладке и пайке труб, устройству железобетонных колодцев. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию намечены на конец 2026 года. Реализация проекта позволит обеспечить людей качественным и бесперебойным холодным водоснабжением, что создаст более комфортные условия для проживания.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.