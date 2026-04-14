Оборот продукции «Шелдонфарма» потребовали временно запретить в России

Роспотребнадзор выявил нарушения в работе компании «Шелдонфарма» и направил в суд протокол о временном запрете ее деятельности, сообщает пресс-служба ведомства в Max.

Источник: РБК

«Предприятие производит 19 видов специализированной продукции, на весь ассортимент свидетельства о государственной регистрации оформлены в Республике Армения», — говорится в сообщении.

ООО «Шелдонфарма» специализируется на производстве детского питания и диетических пищевых продуктов. С 10 апреля Роспотребнадзор приостановил оборот на территории страны сухой смеси «Шелдонфарма» для энтерального питания для взрослых и детей с одного года с нейтральным вкусом, изготовленной 12 декабря.

В продукте выявили не соответствующее обязательным требованиям содержание фосфора, массовой доли кальция (Ca), массовой доли натрия (Na), массовой концентрации хрома и массовой доли белка.

В январе Роспотребнадзор временно запретил оборот некоторых видов детских сухих смесей производства Nestle. В продукции нашли токсин цереулид, который вызывает симптомы, схожие с пищевым отравлением.

