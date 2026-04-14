Новое реалити-шоу «Красная кнопка» запустят 15 апреля

Новое реалити-шоу «Красная кнопка», посвященное результатам реформы контрольно-надзорной деятельности, запустят на платформе VK и на сайте РБК. Проект создан при поддержке Института развития интернета в партнерстве с АНО «Национальные приоритеты».
«Красная кнопка» покажет, как поменялась система контроля за бизнесом в России благодаря реформе контрольно-надзорной деятельности. Главный ее итог — количество проверок сократилось, но они стали эффективнее благодаря цифровизации и рискориентированному подходу.
Цель ведущего реалити-шоу — помочь предпринимателю найти потенциальные нарушения и избежать реальной проверки контролера. При выявлении нарушений эксперты, наблюдающие за предприятием, нажимают красную кнопку и снижают баллы на шкале надежности бизнеса. Задача предпринимателя — поднять оценку минимум до отметки 80, чтобы тревожный индикатор предприятия погас. На это у бизнесмена будет всего 24 часа. С 15 апреля проект из 10 серий будет выходить на платформе VK раз в неделю, также серии появятся на сайте РБК.
Напомним, что реформа контрольно-надзорной деятельности направлена на снижение административной нагрузки на бизнес и развитие деловой среды в России, что отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его цели — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.