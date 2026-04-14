Новое реалити-шоу «Красная кнопка» запустят 15 апреля

Цель ведущего реалити-шоу — помочь предпринимателю найти потенциальные нарушения и избежать реальной проверки контролера. При выявлении нарушений эксперты, наблюдающие за предприятием, нажимают красную кнопку и снижают баллы на шкале надежности бизнеса. Задача предпринимателя — поднять оценку минимум до отметки 80, чтобы тревожный индикатор предприятия погас. На это у бизнесмена будет всего 24 часа. С 15 апреля проект из 10 серий будет выходить на платформе VK раз в неделю, также серии появятся на сайте РБК.