Первый этап работ в таганрогском театре имени А. П. Чехова завершён. В Таганроге подошёл к концу первый этап реконструкции театра им. А. П. Чехова. Специалисты укрепили основание под фундаментом исторического здания. Из-за особого охранного статуса объекта ряд манипуляций пришлось выполнять вручную, чтобы не нарушить архитектурную целостность памятника. Информацией об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поделился в своих социальных сетях. До конца 2026 года реставраторы намерены провести внутреннюю отделку цокольного помещения и зрительного зала, обновить фасадную часть здания.