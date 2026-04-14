Нижегородцы теперь могут сообщить о точках продажи и курения вейпов

Нижегородцы теперь могут анонимно сообщать о точках незаконной торговли никотином рядом с учебными заведениями и о курении подростков через мессенджер MAX.

В Нижегородской области начал работу новый цифровой ресурс для борьбы с распространением вейпов среди несовершеннолетних. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своём канале в мессенджере MAX. Специальный чат-бот «АНТИВЕЙП» был разработан региональным министерством образования как инструмент системного противодействия угрозе здоровью детей.

Жителей региона призывают сообщать о торговых точках, реализующих никотинсодержащую продукцию в радиусе менее 100 метров от детских садов, школ, колледжей и вузов. На основании поступивших сигналов профильное министерство совместно с Роспотребнадзором и прокуратурой организует проверки. В отношении объектов, нарушающих закон, будут приняты жесткие меры реагирования.

Кроме того, через бот можно передать информацию о фактах курения самих подростков. Эти сведения направят директорам образовательных организаций для усиления профилактической и просветительской работы. Глава региона подчеркнул, что конфиденциальность всех обращений гарантирована, а персональные данные заявителей передаваться не будут.

Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут оценить работу больниц и школ через «Госуслуги».