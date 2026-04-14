Спад в мире и рост в России: как «Москвич» делает ставку на электрокары

Продажи новых электромобилей в России выросли на 26%, при этом около половины купленных машин — отечественного производства. На этом фоне на заводе «Москвич» представили первый электромобиль под новым брендом UMO, а в 2026 году компания рассчитывает выпустить 3 тыс. таких автомобилей. Одновременно мировой рынок переживает коррекцию: по данным Financial Times, как минимум 12 автопроизводителей — от Ford и Mercedes-Benz до Porsche и Volvo — сократили или пересмотрели планы по массовому выпуску электрокаров на фоне устойчивого спроса на автомобили с ДВС и сокращения господдержки в США и Европе.