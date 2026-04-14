Сто участников Великой Отечественной войны осталось в Нижегородской области

Тринадцать фронтовиков имеют статус инвалидов войны. А если говорить обо всех ветеранах ВОВ, то их в области насчитывается 4487. Подавляющее большинство — 4169 человек — это труженики тыла, работавшие в военные годы на заводах и в полях. Кроме того, в регионе проживают 107 жителей блокадного Ленинграда и 111 бывших несовершеннолетних узников концлагерей.