Сто участников Великой Отечественной войны осталось в Нижегородской области

Всего в регионе проживают 4487 ветеранов ВОВ, большинство — труженики тыла.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области проживает сто непосредственных участников боевых действий Великой Отечественной войны. Такие сведения приводит НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на региональное министерство социального развития и семейной политики.

Тринадцать фронтовиков имеют статус инвалидов войны. А если говорить обо всех ветеранах ВОВ, то их в области насчитывается 4487. Подавляющее большинство — 4169 человек — это труженики тыла, работавшие в военные годы на заводах и в полях. Кроме того, в регионе проживают 107 жителей блокадного Ленинграда и 111 бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

К слову, еще год назад в Нижегородской области насчитывалось 140 участников Великой Отечественной войны. К тому моменту в регионе уже не осталось Героев Советского Союза.