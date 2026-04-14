В Калининграде до конца года заменят более 1900 уличных фонарей

В Калининграде с начала года заменили 1540 светильников на 1-й Большой Окружной, Волочаевской, Октябрьской, Окской, Ольштынской улицах. В планах заменить еще 1925. Как рассказала в телеграм-канале глава городской администрации Елена Дятлова, в ближайшее время работы проведут на Новинской, Омской, Радко, Половца, Красноармейской улицах.