Более 67 тысяч детей Свердловской области стали участниками олимпиады

Свыше 67 тысяч детей из Свердловской области приняли участие во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству на платформе «Учи.ру». Мероприятие организовано в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Это рекордное количество за всю историю проведения олимпиады в области. Участниками стали учащиеся 1−11-х классов и впервые воспитанники детских садов. Самыми активными оказались ученики начальной школы. Больше всего участников было из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Первоуральска.
Как отметил заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Лебедев, интерес к олимпиаде постоянно растет, что говорит о важности финансовой грамотности для современных детей. Школьники проверили навыки планирования бюджета, формирования накоплений и умения противодействовать мошенникам.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.