Волгоградский водитель, скрывшийся после наезда на пешехода, раскаялся

Пешеход переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В Кировском районе Волгограда водитель, сбивший пешехода на регулируемом переходе и скрывшийся с места ДТП, проведёт несколько суток под арестом, — сообщили в региональном главке МВД.

Напомним, что вечером 10 апреля напротив дома № 143«В» по улице 64-й Армии 33-летний житель района за рулём Mazda не пропустил женщину, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал. После удара пешеход оказалась в больнице, а водитель скрылся с места столкновения.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно установили личность водителя. На видео снятом правоохранителями, мужчина утверждает, что увидел в поднятых пострадавшей руках сигнал: «Всё в порядке» и уехал домой, в чём теперь раскаивается.

В итоге нарушителю выписали сразу два протокола — за то, что не уступил дорогу пешеходу, и за то, что уехал с места аварии. Суд изучил бумаги и отправил мужчину под административный арест.

видео: vk.ru/34mvd