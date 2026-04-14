Волгоградский водитель, скрывшийся после наезда на пешехода, раскаялся

В Кировском районе Волгограда водитель, сбивший пешехода на регулируемом переходе и скрывшийся с места ДТП, проведёт несколько суток под арестом, — сообщили в региональном главке МВД.
Напомним, что вечером 10 апреля напротив дома № 143«В» по улице 64-й Армии 33-летний житель района за рулём Mazda не пропустил женщину, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал. После удара пешеход оказалась в больнице, а водитель скрылся с места столкновения.
Сотрудники Госавтоинспекции оперативно установили личность водителя. На видео снятом правоохранителями, мужчина утверждает, что увидел в поднятых пострадавшей руках сигнал: «Всё в порядке» и уехал домой, в чём теперь раскаивается.
В итоге нарушителю выписали сразу два протокола — за то, что не уступил дорогу пешеходу, и за то, что уехал с места аварии. Суд изучил бумаги и отправил мужчину под административный арест.
видео: vk.ru/34mvd