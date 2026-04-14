Главные новости к вечеру 14 апреля 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 14 апреля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Песков рассказал, когда работа интернета будет нормализована

Источник: Reuters

Работу интернета полностью восстановят, когда исчезнет необходимость для ограничений. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

ЕС отложил выделение Украине части кредита на 90 млрд евро

Источник: Reuters

Планы предоставления Украине части европейского кредита на €90 млрд отложены на вторую половину 2026 года, сообщил на брифинге представитель Еврокомиссии Бала Уйвари.

При стрельбе в школе в Турции пострадали 16 человек

Источник: Reuters

Не менее 16 человек пострадали в результате стрельбы в школе на юго-востоке Турции, которую, по данным очевидцев, устроил 18-летний подросток. По информации телеканала TGRT, инцидент произошел в провинции Шанлыурфа в здании профессионально-технического лицея.

ФСБ и ФНС вскрыли крупнейшую сеть «бумажного» НДС на ₽1,2 трлн

Источник: РИА "Новости"

ФСБ и ФНС раскрыли крупнейшую площадку «бумажного» НДС — с помощью сети из 4,8 тыс. фирм почти 40 тыс. компаний получили фиктивные вычеты на сумму более ₽1,2 трлн, говорят источники РБК.

Выжившему после дрейфа в Охотском море россиянину вынесли приговор

Источник: РИА "Новости"

В Улан-Удэ вынесли приговор уроженцу Бурятии Михаилу Пичугину, выжившему после 67-дневного дрейфа в Охотском море.

