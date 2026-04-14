Главные новости к вечеру 14 апреля 2026 года

Не менее 16 человек пострадали в результате стрельбы в школе на юго-востоке Турции, которую, по данным очевидцев, устроил 18-летний подросток. По информации телеканала TGRT, инцидент произошел в провинции Шанлыурфа в здании профессионально-технического лицея.