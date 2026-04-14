Главные новости к вечеру 14 апреля 2026 года

Песков рассказал, когда работа интернета будет нормализована
Работу интернета полностью восстановят, когда исчезнет необходимость для ограничений. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
ЕС отложил выделение Украине части кредита на 90 млрд евро
Планы предоставления Украине части европейского кредита на €90 млрд отложены на вторую половину 2026 года, сообщил на брифинге представитель Еврокомиссии Бала Уйвари.
При стрельбе в школе в Турции пострадали 16 человек
Не менее 16 человек пострадали в результате стрельбы в школе на юго-востоке Турции, которую, по данным очевидцев, устроил 18-летний подросток. По информации телеканала TGRT, инцидент произошел в провинции Шанлыурфа в здании профессионально-технического лицея.
ФСБ и ФНС вскрыли крупнейшую сеть «бумажного» НДС на ₽1,2 трлн
Выжившему после дрейфа в Охотском море россиянину вынесли приговор
В Улан-Удэ вынесли приговор уроженцу Бурятии Михаилу Пичугину, выжившему после 67-дневного дрейфа в Охотском море.