Логопед из Волжского Волгоградской области стала дефектологом года

Победителем регионального конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог года» стала логопед детского сада № 65 «Калинка» из города Волжского Маргарита Харчук. Такие состязания организовали в ходе реализации национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в комитете образования и науки Волгоградской области.
Маргарита Харчук — представительница педагогической династии, она специализируется на работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи и расстройствами аутистического спектра. На конкурсе она успешно провела открытое занятие и показала авторские практики. Она представит Волгоградскую область на федеральном этапе конкурса, который пройдет осенью в Москве.
Второе место заняла учитель-логопед Красноярской школы-интерната Ольга Шапкина, третье — учитель-дефектолог Волгоградской школы-интерната № 7 Светлана Попова. Победительница получила сертификат на 200 тыс. рублей, призеры — 150 и 100 тыс. соответственно.
В 2026 году за звание лучшего боролись 24 педагога из Волгограда, Волжского, Михайловки и восьми районов области. Конкурсные испытания прошли в обновленной школе-интернате «Надежда» и областном ППМС-центре.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.