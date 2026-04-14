Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове собираются внедрить ИИ-технологии для мониторинга дорог

Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

В Ростове собираются внедрить ИИ-технологии для мониторинга дорог. К концу 2026 года городские власти планируют закупить специализированное оборудование, которое с помощью искуственного интеллекта будет фиксировать ямы на дорогах. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. При этом глава Ростова отметил, что элементы искусственного интеллекта уже имеются в местной системе управления светофорами.