В Ростове собираются внедрить ИИ-технологии для мониторинга дорог. К концу 2026 года городские власти планируют закупить специализированное оборудование, которое с помощью искуственного интеллекта будет фиксировать ямы на дорогах. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. При этом глава Ростова отметил, что элементы искусственного интеллекта уже имеются в местной системе управления светофорами.