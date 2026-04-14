В Ростове для ямочного ремонта могут начать использовать искусственный интеллект

В Донской столице нейросеть поможет ремонтировать дороги.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове искусственный интеллект смогут использовать для ямочного ремонта. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказал доктор технических наук, доцент, профессор кафедры «Автомобильные дороги» ДГТУ Артем Тиратурян.

В последние годы дорожные службы и ученые накопили массу информации о состоянии дорог. Для ее анализа может быть использован ИИ.

— Если эти данные обобщить, то вполне можно реализовать систему на основе искусственного интеллекта, которая бы не только распознавала дефекты, но и прогнозировала, как они будут развиваться в процессе эксплуатации. А самое главное — разрабатывать стратегии, как поддерживать дороги в нормативе, — пояснил ученый.

Вместо того, чтобы латать дыры по факту их появления, город сможет планировать ремонт заранее. Система сама подскажет, где достаточно простого ямочного ремонта, а где уже пора на «капиталку».

По задумке ученых, новый алгоритм со временем станет частью интеллектуальной транспортной системы (ИТС).

Тем временем власти Ростова сообщили о покупке специальной машины, которая с помощью технологий искусственного интеллекта будет фиксировать ямы на дорогах города. Соответствующее оборудование планируется приобрести к концу 2026 года.

