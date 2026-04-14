В Пермском крае назвали самые популярные имена новорожденных с начала года

В Прикамье у родителей новорожденных сохранился тренд последних лет называть малышей проверенными временем и традициями именами. Данные за первый квартал 2026 года привел краевой комитет ЗАГС.
Среди мальчиков сохранили лидерство имена Михаил, Александр и Тимофей. Родители назвали Мишами более 120 малышей, Сашами и Тимошами — по 100. Александр и Тимофей. В топ-10 имен также вошли имена: Артём, Матвей, Лев, Марк, Иван, Илья и Роман.
У девочек лидирующее трио составили имена: Анна — более 100 малышек, Ева и София — более 80 новорожденных. За лидерами расположились девочки с именами: Мария, Есения, Алиса, Варвара, Виктория, Василиса, Мирослава и Арина.
Часть когда-то популярных имен стали уже большой редкостью — Ирина, Инна, Анатолий, Виталий, Максим, Валерий. Им на смену пришли — Настасья, Спартак, Луна, Иннокентий, Млада и Ерофей.
Почти 300 малышей получили уникальные имена. К примеру, в Пермском округе такими именами стали: Влад, Эмилия, Демид, Лея, Аврора, Дана и Риана; в Карагайском округе — Анисья, Афина, Лика, Аделина, Агата, Эльмира, Савва, Демьян, Юнус и Дамир.