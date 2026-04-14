Кубань вошла в тройку лидеров по регистрации новорожденных на «Госуслугах»

Краснодарский край занял третье место в России по количеству новорожденных, зарегистрированных на портале «Госуслуги», сообщили в департаменте информатизации и связи региона. Перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид — одна из задач нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
«В прошлом году с помощью портала “Госуслуги” на Кубани зарегистрировали рождение более 30 тысяч малышей, а с начала этого года — уже около 7 тысяч», — отметил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.
Уточним, что регистрация рождения ребенка на портале «Госуслуги» состоит из четырех шагов. В роддоме по желанию родителей оформляется электронное медицинское свидетельство, которое автоматически поступает в личный кабинет одного из них на Едином портале.
Далее один из супругов подает заявление на регистрацию рождения, а второй его подтверждает. В среднем официальная регистрация занимает не более двух суток, после чего можно забрать бумажное свидетельство о рождении в ЗАГСе в удобное время.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.