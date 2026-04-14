В Волгограде территорию набережной благоустроят за 577 млн рублей

В Волгограде на участке нижней террасы набережной 62-й Армии в границах от памятника морякам Волжской военной флотилии «БК-13» до мостового перехода через Волгу пройдет благоустройство. Согласно информации из сайта госзакупок, работы обойдутся в 577 млн рублей.

Подрядчику предстоит провести мощение тротуаров, обустроить велосипедную дорожку, установить спортивные площадки, а также возвести детскую площадку и летнюю сцену. На территории появятся зеленые насаждения, установят поливочный водопровод и ливневую канализацию.

Протяженность участка составит чуть более 1,4 километров. Он станет продолжением единого четырехкилометрового пешеходного маршрута вдоль Волги, который уже сформирован в Центральном районе. Ранее муниципалитет привел в порядок верхнюю и нижнюю террасы набережной от поймы Царицы до «Бронекатера».

Фото: архив V102.RU.