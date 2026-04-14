137 бригад нижегородских энергетиков готовы к работе в условиях сильного ветра

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородские энергетики готовы к работе в условиях непогоды. 14 и 15 апреля в регионе ожидается усиление северо-восточного ветра с порывами до 16 м/с. об этом сообщили в «Нижновэнерго».

Филиал функционирует в усиленном режиме. К быстрому реагированию на последствия непогоды готовы 137 бригад энергетиков из 609 специалистов и 313 единиц техники. Под особый контроль взяты социально значимые и инфраструктурные объекты. Для их питания подготовлены 202 резервных источника.

При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи нижегородцам следует обратиться в энергокомпанию или МЧС. Прикасаться к проводам в таком случае категорически запрещается.